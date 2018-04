Cristiano Ronaldo inaugura estátua na Ilha da Madeira

Menos de 24 horas depois de se sagrar campeão mundial pelo Real Madrid, Cristiano Ronaldo voltou a colocar uma medalha no peito, neste domingo, 21. Desta vez, a medalha era o Cordão Autonómico, a mais alta distinção concedida pelo governo da Ilha da Madeira, onde o atacante nasceu.

A homenagem foi seguida da inauguração de uma estátua do próprio jogador. A obra, de 2,40 metros de altura, consumiu 800 quilos de bronze. "É um orgulho estar de novo em Madeira, onde me criei e tenho minhas raízes e minha família. É algo que tem um significado muito especial para mim. É um privilégio imenso estar aqui com o povo madeirense", disse o atacante.

Depois da medalha recebida na Ilha da Madeira, Cristiano Ronaldo sonha com um novo troféu em sua galeria, a ser entregue no dia 12 de janeiro. O atacante português é novamente finalista do prêmio Bola de Ouro, da Fifa. Ele já venceu em 2008 e 2013 e tem boas chances de repetir o feito no início de 2015.