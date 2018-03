Cristiano Ronaldo leva a chuteira de ouro da Uefa

O atacante português Cristiano Ronaldo, que marcou 31 gols pelo Manchester United nesta temporada no Campeonato Inglês, conquistou a chuteira de ouro, prêmio entregue pela Uefa ao artilheiro do futebol europeu. O português, candidato ao prêmio de Melhor Jogador do Mundo pela Fifa, venceu a disputa com 62 pontos - dois por gol marcado. O segundo posto ficou para o espanhol Daniel Güiza, que balançou as redes 27 vezes pelo Mallorca e acabou com 54. O único jogador ainda em atividade é Scott McDonald, que ainda deve disputar uma partida do Escocês pelo Celtic. Porém, como cada gol deste torneio vale 1,5 ponto (contra dois dos mais importantes), ele precisaria marcar 17 gols para desbancar Cristiano Ronaldo. A terceira posição ficou com o holandês Klaas Jan Huntelaar, que fez 33 gols com a camisa do Ajax - como o campeonato de seu país também vale 1,5 ponto, ele chegou aos 49,5. Os países em que os gols valem dois pontos são Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França. Se todos os campeonatos valessem a mesma pontuação, o vencedor seria o galês Rhys Griffiths, do Lanelli de seu país. O jogador, que é semi-profissional (também trabalha como bombeiro), balançou as redes nada menos que 40 vezes na temporada, mas acabou com igual número de pontos. O atacante Luís Fabiano, do Sevilla, foi o brasileiro melhor colocado, com 24 gols e 48 pontos. Ele aparece empatado com o togolês Emmanuel Adebayor, do Arsenal; o espanhol Fernando Torres, do Liverpool; e o italiano Luca Toni, do Bayern de Munique. LISTA DOS MELHORES COLOCADOS: 1.º Cristiano Ronaldo (POR/Manchester United) - 31 gols e 62 pontos 2.º Daniel Güiza (ESP/Real Mallorca) - 27 gols e 54 pontos 3.º Klaas Jan Huntelaar (HOL/Ajax) - 33 gols e 49,5 pontos 4.º Emmanuel Adebayor (TOG/Arsenal) - 24 gols e 48 pontos 4.º Luís Fabiano (BRA/Sevilla) - 24 gols e 48 pontos 4.º Luca Toni (ITA/Bayern de Munique) - 24 gols e 48 pontos 4.º Fernando Torres (ESP/Liverpool) - 24 gols e 48 pontos 8.º Alessandro Del Piero (ITA/Juventus) - 21 gols e 42 pontos 9.º Karim Benzema (FRA/Lyon) - 20 gols e 40 pontos 9.º Rhys Griffiths (PDG/Llanelli) - 40 gols e 40 pontos 9.º David Trezeguet (FRA/Juventus) - 20 gols e 40 pontos