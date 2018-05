Cristiano Ronaldo leva prêmio por gol mais bonito do ano

Um dos cinco finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa, o português Cristiano Ronaldo já teve motivos para comemorar no início da cerimônia realizada pela entidade maior do futebol nesta segunda-feira, em Zurique, na Suíça. O jogador do Real Madrid foi o vencedor do Prêmio Ferenc Puskas, pelo gol mais bonito do ano.

Veja também:

Marta e Messi são eleitos os melhores do mundo pela Fifa

Na votação que levou em consideração a última temporada europeia, até julho deste ano, o gol escolhido foi o marcado por Cristiano Ronaldo pela Liga dos Campeões de 2008/09. Quando ainda atuava pelo Manchester United, o português acertou um belo chute de fora da área na vitória por 1 a 0 sobre o Porto, pelas quartas de final. O gol classificou sua equipe às semifinais.

Na hora de receber o troféu, o português se mostrou surpreso. "Na verdade, não estava esperando ganhar nada hoje (segunda-feira), mas é um orgulho receber este prêmio. Foi um grande gol", disse Cristiano Ronaldo. O prêmio em homenagem a Puskas, maior jogador da história da Hungria, foi entregue pela primeira vez neste ano.

Entre os gols que concorriam ao prêmio de mais bonito do ano, estava o do brasileiro Nilmar. Pela primeira rodada do último Campeonato Brasileiro, o atacante marcou o gol da vitória por 1 a 0 do Internacional sobre o Corinthians, depois de passar pela marcação de quase meio time adversário.