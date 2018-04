Cristiano Ronaldo marca 3 e Real faz 7 a 1 no Osasuna

O artilheiro chegou ao seu 103º gol em 106 jogos pelo time madrilenho e superou Ronaldo na lista de maiores goleadores do clube espanhol, liderada por Raúl, com 323. Em sua passagem pelo Real, o atacante brasileiro acumulou 102 gols em 177 partidas.

Os três gols de Cristiano Ronaldo garantiram o Real na liderança isolada do Campeonato Espanhol, com 28 pontos. Com 24, o rival Barcelona enfrentará o Athletic Bilbao, fora de casa, ainda neste domingo. Em terceiro lugar, o Valencia também soma 24, mas já jogou nesta rodada, no sábado, quando derrotou o Levante por 2 a 0.

Jogando em casa, o Real chegou a fazer um duelo equilibrado com o Osasuna, 8º colocado na tabela, nos primeiros minutos. Mas não demorou para deslanchar. O primeiro gol saiu aos 23 minutos, da cabeça de Cristiano Ronaldo. Balde empatou para os visitantes, aos 31, mas o Osasuna não resistiu à pressão. Pepe e Higuaín deixaram o Real em vantagem no placar antes do intervalo, aos 34 e aos 40.

Cristiano Ronaldo aumentou a vantagem aos 9 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti. Satrustegui foi expulso de campo por conta da falta em Özil dentro da área. Quatro minutos depois, o atacante português voltou à carga, em nova cabeçada certeira, após cruzamento de Arbeloa. Benzema fechou a goleada ao marcar duas vezes, aos 17 e aos 35.