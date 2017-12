C. Ronaldo marca 3 gols e Real atropela Espanyol por 6 a 0

O Real Madrid atropelou o Espanyol com uma goleada por 6 a 0 neste domingo, no Santiago Bernabéu, em partida que teve atuação inspirada de Cristiano Ronaldo. O craque português marcou três gols, sendo o segundo deles um golaço, e igualou Suárez na artilharia da competição - ambos balançaram as redes por 19 vezes.

O resultado deixou o Real isolado na terceira colocação do Campeonato Espanhol com 47 pontos, a quatro da primeira colocação. O Atlético de Madrid aparece entre os dois arquirrivais com 48. O Espanyol, que não vence há oito jogos, está em 15º lugar com 22 pontos. Na 23ª rodada, o time do técnico Zidane visitará o Granada no próximo domingo, enquanto o Espanyol recebe a Real Sociedad, na segunda-feira.

Sem tomar conhecimento do adversário, o time anfitrião fez um excelente primeiro tempo. Abriu o marcador aos nove minutos em boa jogada de James Rodríguez pela direita. Ele cortou o adversário e cruzou de perna esquerda na cabeça de Benzema, que desviou para as redes. Cinco minutos depois, Cristiano Ronaldo invadiu a área e foi derrubado. Pênalti, que o próprio português bateu e fez.

Sem ver a cor da bola, o Espanyol levou o terceiro aos 17. James recebeu na direita, cortou para o meio e bateu da entrada da área. A bola desviou na zaga e enganou o goleiro Arlauskis. Com 3 a 0 no marcador, o Real tirou um pouco o pé, mas no último minuto do primeiro tempo ainda fez mais um.

Cristiano Ronaldo dominou na intermediária, avançou até a entrada da área, cortou o primeiro adversário, pedalou para se livrar de outro e mandou uma bomba de perna esquerda.

No segundo tempo, a partida esfriou bastante, mas os donos da casa ainda marcaram mais dois gols em duas boas jogadas de Jesé, que substituiu Modric. Na primeira, aos 37, ele avançou pela esquerda e cruzou na cabeça de Cristiano Ronaldo. Três minutos mais tarde, ele também ganhou do adversário na esquerda e mandou para área. Duarte marcou contra.