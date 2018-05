Cristiano Ronaldo marca dois e Real avança na Liga dos Campeões

Com o triunfo, o Real ficou em primeiro no Grupo C com 13 pontos e passou de etapa junto ao Milan, que empatou em 1 x 1 com o Zurich.

Cristiano Ronaldo abriu o placar com um potente chute livre aos 5 minutos e voltou a marcar aos 35 minutos do segundo tempo em uma noite fria no Stade Velodrome.

O argentino Lucho González igualou em 1 x 1 aos 11 minutos, mas desperdiçou um pênalti aos 14 minutos do segundo tempo, quando o Real vencia por 2 x 1 graças a um gol de Raúl Albiol.

O Olympique ficou em terceiro.

Em outro jogo do dia, o brasileiro Ronaldinho ajudou a classificar o Milan à próxima fase ao marcar o empate de seu time diante do Zurique.

Ele marcou um gol de pênalti aos 20 minutos do segundo tempo. Milan Gajic havia marcado para o time local aos 29 minutos.

(Reportagem de Julien Pretot e de Brian Homewood em Zurique)