Cristiano Ronaldo marca dois e Real goleia por 5 a 0

Paul Hanna/Reuters

Cristiano Ronaldo comemora um de seus dois gols; português comanda o show do Real Madrid no Bernabéu

MADRI - O Real Madrid manteve com tranquilidade, neste domingo, os seus 100% de aproveitamento no início do Campeonato Espanhol. Com dois gols do português Cristiano Ronaldo, o time goleou o Xerez por 5 a 0, no Santiago Bernabéu, em Madrid, chegou aos nove pontos e assumiu a liderança da competição. O resultado manteve o Xerez na lanterna do torneio, sem nenhum ponto.

Contando com um time cheio de estrelas, entre eles o brasileiro Kaká, o Real Madrid saiu na frente no confronto logo aos 50 segundos de partida. Cristiano Ronaldo arrancou, passou por dois adversários e bateu forte para abrir o placar.

Após o gol, o Real seguiu pressionando e por pouco não ampliou aos 5 minutos, quando o goleiro brasileiro praticou duas grandes defesas em chutes de Cristiano Ronaldo e Raúl. Mais tarde, foi a vez de Kaká desperdiçar uma oportunidade de ampliar o marcador.

O Xerez, que chegou a assustar com uma bola na trave em uma cobrança de falta, segurou a derrota por 1 a 0 até os 30 minutos do segundo tempo, quando Cristiano Ronaldo ampliou o placar com um gol de cabeça.

Em seguida, a goleada foi garantida graças a jogadores que vieram do banco de reservas. Guti, que havia entrado no lugar de Kaká, ampliou para 3 a 0 ao aproveitar uma bola sobrada após uma furada do francês Benzema, aos 34 minutos. Logo depois, aos 37 minutos, Benzema se redimiu do erro ao marcar o quarto do Real. E, aos 44 minutos, o holandês Nistelrooy, que acabara de substituir Cristiano Ronaldo, decretou o 5 a 0 ao tocar entre as pernas de Renan em chute da entrada da grande área.

RAÚL HISTÓRICO

O jogo deste domingo foi histórico para o atacante Raúl. Ele completou 523 jogos pelo Real Madrid em jogos do Campeonato Espanhol e se igualou a Manolo Sanchís como jogador com mais partidas com a camisa do time na competição. Agora, Raúl é o quarto atleta com mais confrontos pelo Real no torneio nacional. Ele está a nove de Paco Buyo e a dez de Eusébio Sacristán, terceiro e quarto colocados na lista dos jogadores com mais atuações, respectivamente. O recordista é o ex-goleiro Zubizarreta, com 622 atuações.

OUTROS JOGOS

A terceira rodada do Campeonato Espanhol contou com mais quatro jogos neste domingo. Entre eles, destaque para o Athletic Bilbao, que venceu o Villarreal por 3 a 2, em casa, e se manteve com 100% de aproveitamento no torneio, com os mesmos nove pontos de Barcelona e Real Madrid. O Barcelona, que no último sábado goleou o Atlético de Madrid por 5 a 2, é o vice-líder, enquanto o Athletic Bilbao é o terceiro colocado pelos critérios de desempate.

Nos outros confrontos deste domingo, o Almería venceu o Getafe por 1 a 0, em casa, enquanto o Valladolid bateu o Zaragoza por 2 a 1, fora de seus domínios. Já o Valencia, que iniciou a rodada com seis pontos, recebe o Sporting Gijon em confronto que será encerrado ainda neste domingo.