Cristiano Ronaldo marca dois gols e deixa o Manchester em 2.º

O Manchester United venceu o Fulham por 2 a 0 nesta segunda-feira no estádio Old Trafford e subiu à segunda colocação do Campeonato Inglês. Os dois gols foram marcados por Cristiano Rolando, que agora soma 13 na temporada e oito na competição. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados O português abriu o placar aos 10 minutos, num voleio que colocou a bola no canto, aproveitando cabeçada de Nemanja Vidic. O segundo gol foi de cabeça, num cruzamento do reserva John O'Shea, em que Cristiano Ronaldo subiu mais do que o zagueiro Dejan Stefanovic, sem chance para o goleiro Antti Niemi. No fim de semana, o português ficou em segundo lugar no troféu Bola de Ouro, atrás do brasileiro Kaká. O líder do Campeonato Inglês é o Arsenal, com 36 pontos em 14 partidas, três pontos a mais que o Manchester.