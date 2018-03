Cristiano Ronaldo marca dois, Marcelo volta com assistência e Real bate Getafe

O Real Madrid se recuperou da última derrota para o Espanyol no Campeonato Espanhol neste sábado. Com atuação decisiva de Cristiano Ronaldo, o time merengue derrotou o Getafe por 3 a 1 no Santiago Bernabéu, em Madri, pela 27.ª rodada da competição.

Em termos de classificação, a vitória não muda muito a situação do Real na tabela. Permanece em terceiro, agora com 54 pontos, a sete do segundo colocado Atlético de Madrid e com 17 pontos a menos que o líder Barcelona. O triunfo, porém, impede que o Valência, que soma 50 pontos, ultrapasse o time merengue caso vença o Betis neste domingo. O Getafe tem 36 pontos e ocupa a décima colocação.

Bale abriu o caminho no primeiro tempo para a vitória, que foi selada com dois gols de Cristiano Ronaldo na etapa final, sendo o primeiro deles uma pintura que foi o gol de número 300 do craque português no Campeonato Espanhol. Messi já tinha atingido a marca, mas precisou de mais jogos para tal feito (334 partidas contra 286 do astro português). Portillo fez o único gol do Getafe na partida. Os 301 gols do português em 286 partidas no Espanhol dão uma média de um gol a cada 82 minutos.

A vitória dá moral ao time treinado por Zidane para a partida decisiva contra o Paris Saint-Germain, em Paris, na próxima terça-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, em que o Real pode até perder por um gol de diferença. Além da boa atuação de Cristiano Ronaldo, outro ponto positivo à equipe merengue foi a volta de Marcelo aos gramados depois de 15 dias se recuperando de uma lesão muscular na coxa. Ele deu a assistência para Cristiano Ronaldo fazer o terceiro gol.

O time madrilenho não precisou fazer muito esforço para sair com a vitória. No primeiro tempo, o Getafe até começou assanhado, mas o time de Zidane controlou a partida com o tempo, obrigando o adversário a se limitar a jogar na retranca, que foi furada com gol de Bale, aos 23 minutos. O galês aproveitou rebote após escanteio e chutou com categoria, no canto esquerdo do goleiro para inaugurar o placar.

O melhor estava reservado para os minutos finais da primeira etapa. Aos 45, Cristiano Ronaldo recebeu dentro da área, driblou dois e bateu de esquerda, no canto, ampliando o marcador com um belo gol.

No segundo tempo, a vida do Real Madrid parecia que seria ainda mais fácil após a expulsão de Rémy, que acertou tapa no rosto de Nacho e recebeu o vermelho logos aos dois minutos. No entanto, Nacho derrubou Molina dentro da área e o Getafe descontou com Portillo, que deslocou o goleiro Navas na cobrança.

A reação dos visitantes, porém, parou por aí. Com as alterações de Zidane, o time merengue voltou a dominar a partida e chegou ao terceiro gol aos 33 minutos. O brasileiro Marcelo, recuperado de lesão, entrou na partida e deu belo cruzamento para Cristiano Ronaldo cabecear para o fundo das redes e sacramentar a vitória.