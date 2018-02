Cristiano Ronaldo marca três e Real Madrid goleia a Real Sociedad por 5 a 2

O Real Madrid dissipou qualquer dúvida neste sábado de que chegará forte nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Jogando no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em duelo válido pela 23.ª rodada do Campeonato Espanhol, a equipe do técnico francês Zinedine Zidane marcou quatro gols ainda no primeiro tempo e massacrou a Real Sociedad por 5 a 2. Destaque para o português Cristiano Ronaldo, autor de três gols e uma assistência.

O resultado fez a equipe subir provisoriamente para a terceira posição do Campeonato Espanhol com 42 pontos, dois na frente do quarto Valencia - que enfrenta o Levante neste domingo e pode retomar o posto - e 16 atrás do líder Barcelona. Já a Real Sociedad, com 26, está em 14.º lugar.

Em difícil situação no campeonato após uma série de resultados negativos, Zinedine Zidane utilizou a partida deste sábado para ensaiar o time ao aguardado duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, na Espanha, contra o Paris Saint-Germain.

Escalou, assim, alguns de seus principais titulares como Marcelo, Modric, Toni Kroos e Cristiano Ronaldo. E demonstrou que a equipe chegará embalada para encarar o Paris Saint-Germain, após uma boa atuação coletiva e uma participação destacada do astro português, autor de três gols.

E a goleada começou a ser construída ainda no primeiro minuto. Logo aos 50 segundos, Lucas Vázquez recebeu cruzamento de Cristiano Ronaldo e cabeceou no canto, abrindo o placar e entusiasmando a torcida madrilenha.

Se foi o responsável pela assistência no primeiro, o português deixou a sua marca no segundo. Aos 26 minutos, após receber passe na esquerda, Marcelo cruzou rasteiro e Cristiano Ronaldo finalizou no canto para ampliar. Ele ainda teve nova oportunidade de fazer outro aos 32, após receber novo levantamento, agora da direita. Mas acertou a trave.

No minuto seguinte, porém, o terceiro saiu. E foi um belo gol. Após receber passe rasteiro, Toni Kroos chutou de primeira, colocado, da meia-lua. Acertou o ângulo, com perfeição. E, aos 36, nocauteando a Real Sociedad ainda no primeiro tempo, Cristiano Ronaldo aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou no canto, marcando o quarto.

Jon Bautista ainda descontou para o time visitante aos 29 minutos do segundo tempo. Mas, apenas cinco minutos depois, Cristiano Ronaldo aproveitou rebote do goleiro e fez o seu terceiro. O gol de Illarramendi no final pouco mudou a percepção de que o Real Madrid chegará com força para enfrentar o Paris Saint-Germain.

Ainda neste sábado, o Eibar superou o Leganés fora de casa, por 1 a 0, e alcançou a sexta colocação, com 35 pontos. Ivan Ramis fez o gol da vitória já nos acréscimos do segundo tempo.