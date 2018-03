Cristiano Ronaldo não descarta transferência para Espanha

O meia-atacante português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, disse que seria um "sonho" jogar na Espanha, e não descartou que este desejo possa se concretizar na próxima temporada. "Sou muito feliz aqui [no Manchester United], mas veremos o que acontecerá depois da final da Liga dos Campeões. Aqui me sinto em casa, já estou há cinco anos no clube e estou muito contente, mas ninguém sabe o que acontecerá no futuro", disse o jogador em entrevista publicada nesta sexta-feira pelo diário "A Bola". Perguntado pelo interesse do Real Madrid, o jogador manifestou seu desejo de "mudar de ares". "Já disse um milhão de vezes que eu gostaria de jogar na Espanha, mas uma coisa é sonhar e outra é que esse sonho se concretize", assegurou Cristiano Ronaldo.