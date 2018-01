Cristiano Ronaldo não é melhor do mundo, aponta enquete Cristiano Ronaldo pode arrancar suspiros com seus dribles, arrancadas e faro de gol, mas ainda não é o melhor jogador do mundo. Essa é a conclusão da acirrada enquete realizada pelo estadao.com.br. A maioria dos internautas - 51,8% (583 votos a 543) - entende que o português do Manchester United ainda tem rivais superiores a ele. O atual melhor do mundo pela Fifa é o zagueiro italiano Fabio Cannavaro, do Real Madrid, eleito em 2006. Cristiano Ronaldo ficou em décimo lugar na ocasião. Neste ano, porém, o português tem boas chances de faturar o prêmio pela primeira vez - ele é o principal destaque do Manchester, líder do Campeonato Inglês, sendo vice-artilheiro da competição, com 16 gols. No último domingo, Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador jovem e o melhor jogador do ano pela Associação de Jogadores Profissionais da Inglaterra.