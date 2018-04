Cristiano Ronaldo não treina novamente e preocupa Real

"Hoje (quarta-feira), ele (Cristiano Ronaldo) não treinou com a gente. Não sei se poderá enfrentar o Gijón", disse Xabi Alonso. "Vamos ver se continua com uma boa recuperação e esperamos que ele possa jogar na partida de sábado, mas hoje ele não treinou", completou o volante.

Cristiano Ronaldo sofreu uma torção no joelho esquerdo na vitória do último sábado, diante do Atlético de Madrid, após uma entrada dura do zagueiro colombiano Perea. Por conta da lesão, o português já havia se ausentado da atividade de terça-feira, mas ninguém no clube havia o apontado como dúvida.

"Está claro que foi uma entrada bastante dura, mas, por sorte, não foi tao grave como poderia ter sido", afirmou Xabi Alonso. "Sabemos e aceitamos que o futebol é um esporte de contato. Às vezes te batem e outras vezes, por lances de jogo, acontece sem querer. Aceitamos isso e acho que não precisamos voltar ao assunto", completou o volante.

MAIS PROBLEMA - Outro jogador do Real que se tornou dúvida para enfrentar o Sporting Gijón foi o zagueiro português Ricardo Carvalho. Ele sofreu uma lesão no ligamento do joelho direito na atividade desta quarta-feira, mas a comissão técnica ainda não informou a previsão de retorno.

A contusão do zagueiro português aconteceu justamente quando ele se recuperava de um outro problema físico. Ricardo Carvalho não joga desde o dia 27 de setembro, contra o Ajax, pela Liga dos Campeões da Europa, por causa de uma lombalgia. Ele vinha recuperando a melhor forma física e estava perto do retorno ao time, mas lesão desta quarta-feira pode atrasar sua volta.