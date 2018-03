Cristiano Ronaldo nega acerto com o Real Madrid

O meia-atacante português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, negou ter acertado sua transferência para o Real Madrid, mas afirmou que seu futuro só será decidido nas próximas duas semanas. "Não tenho nada com o Real Madrid neste momento. Tenho contrato com o Manchester e voltaremos a conversar nas duas próximas semanas", comentou o jogador na chegada a Lisboa. O jogador se juntará à concentração da seleção portuguesa, comandada pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari, na cidade de Viseu, onde o grupo se prepara para a Eurocopa. A declaração de Cristiano Ronaldo desmente a imprensa espanhola, que já dava o jogador como novo reforço do Real. O meia-atacante disse que só falará sobre sua situação antes de conversar com os dirigentes ingleses. "Agora só quero descansar, treinar bem e dar o melhor de mim na Eurocopa", disse Cristiano Ronaldo em referência ao torneio que vai de 7 a 29 de junho na Áustria e na Suíça.