Cristiano Ronaldo passa em branco, mas Real Madrid ganha pelo Espanhol

BARCELONA - Um dia antes de ir a Zurique para a festa de gala do prêmio Bola de Ouro da Fifa, Cristiano Ronaldo passou em branco neste domingo. Outro português, porém, garantiu a vitória do Real Madrid. Pepe fez de cabeça e garantiu o placar de 1 a 0 do time da capital, sobre o Espanyol, em Barcelona, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Espanhol.

Este foi o segundo jogo seguido no qual Ronaldo passou em branco, uma vez que ele também havia falhado contra o Osasuna, quinta, pela Copa do Rei. Mesmo assim o saldo da temporada ainda é positivo. O português fez 18 jogos pelo Espanhol e anotou 20 gols, sendo o artilheiro do torneio.

Na classificação entre clubes, o Real Madrid chegou aos 47 pontos, encerrando o turno com três a menos que os seus dois maiores rivais: o Barcelona e o Atlético de Madrid. A liderança é dos catalães por conta do saldo de gols.

Cristiano Ronaldo teve diversas chances de marcar neste domingo no Cornellá-El Prat, mas parou sempre na grande atuação de Casilla, goleiro quase homônimo do ídolo do Real. Ele parou o português pelo menos três vezes, mas não conseguiu evitar o gol de cabeça de Pepe, aos 11 minutos do segundo tempo, após falta na área batida por Modric.

OUTROS JOGOS

Também neste domingo, o Rayo Vallecano fez o clássico regional de Madri contra o Getafe e venceu por 1 a 0, fora de casa. Em Sevilha, o Betis perdeu de 2 a 1 para o Osasuna e segue na lanterna, agora com cinco pontos a menos que o Rayo, o penúltimo.