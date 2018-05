Cristiano Ronaldo perde pênalti, mas Real Madrid vence

O Real Madrid levou um susto neste sábado. Diante de sua torcida, no Santiago Bernabéu, o time dos galácticos saiu na frente do Almeria, levou a virada no segundo tempo, mas conseguiu se recuperar a tempo para vencer por 4 a 2, mesmo depois de desperdiçar um pênalti, em cobrança de Cristiano Ronaldo.

A vitória deixou o time madrilenho na cola do líder Barcelona, que entra em campo ainda neste sábado para enfrentar o La Coruña fora de casa. O Real chegou aos 31 pontos, dois a menos que o arquirrival. O Almeria é o 16.º, com 12 pontos.

O Real entrou em campo neste sábado sem o meia Kaká, machucado. E a ausência do brasileiro parecia atrapalhar o time até que Sérgio Ramos abriu o placar aos 31 minutos de jogo, ao cabecear para as redes, após cruzamento de Cristiano Ronaldo.

No entanto, o Almeria melhorou no segundo tempo e arrancou a virada em menos de quatro minutos. Aos 12, Soriano marcou o primeiro ao completar cruzamento de Ortiz. Na sequência, Uche aproveitou desvio da defesa, após escanteio, e mandou no canto esquerdo do goleiro Casillas.

Diante da desvantagem no placar, o Real foi para cima do adversário, mas parava nas boas defesas do brasileiro Diego, ex-goleiro do Atlético Mineiro. Aos 27, Higuain conseguiu furar o bloqueio e empatou a partida. Diego, porém, continuou a salvar os visitantes.

Aos 37, defendeu um pênalti de Cristiano Ronaldo. Mas, no rebote, Benzema deixou os anfitriões na frente novamente. Um minuto depois, o melhor jogador do mundo não vacilou e marcou o seu, aumentando a vantagem. O português ainda foi expulso de campo nos instantes finais, após receber dois cartões amarelos em menos de cinco minutos.

Mais cedo neste sábado, o brasileiro Luís Fabiano deixou sua marca no empate do Sevilla por 1 a 1 com o Valladolid. Ele marcou o gol de empate do Sevilla em cobrança de pênalti. O time do brasileiro soma agora 27 pontos e pode perder a terceira colocação para o La Coruña, que enfrenta o Barcelona mais tarde.

No complemento da rodada, o Atlético de Madrid visitou o Xerez e voltou para a casa com uma vitória por 2 a 0. Fórlan e Aguero marcaram os gols dos visitantes, que chegaram aos 13 pontos, na 11.ª colocação.