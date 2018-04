Cristiano Ronaldo recebe 2 jogos de suspensão no Real

O atacante Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, foi punido com dois jogos de suspensão nesta terça-feira por causa da cotovelada que deu em Patrick Mtiliga, jogador do Málaga, em confronto disputado no último domingo, em Madri, pelo Campeonato Espanhol.

Na ocasião, o astro português foi expulso depois de marcar os dois gols do Real na vitória por 2 a 0 sobre o adversário. O clube espanhol irá recorrer contra a suspensão imposta ao jogador. O pedido da equipe será analisado pelo comitê de apelação da competição nacional na próxima quinta-feira.

O jogador dinamarquês atingido por Cristiano Ronaldo fraturou o nariz por causa da cotovelada e deverá ficar três semanas afastado dos gramados. A estrela do Real afirmou que não teve intenção de acertar Mtiliga.

Expulso pela segunda vez com a camisa do time espanhol, Cristiano Ronaldo irá desfalcar o Real na partida contra o La Coruña, no próximo domingo, no Estádio Riazor, onde a sua equipe não vence desde 1991.