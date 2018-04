Cristiano Ronaldo recebe condecoração em Portugal

LISBOA - Melhor jogador do mundo em 2013, Cristiano Ronaldo recebeu mais uma condecoração nesta segunda-feira. Uma semana depois de ganhar a Bola de Ouro da Fifa, em Zurique (Suíça), nesta tarde o astro do Real Madrid foi até Lisboa para ser condecorado com a Ordem do Infante Dom Enrique, a mais alta condecoração dada pelo Governo de Portugal.

O atacante foi elevado de oficial (quinto dos seis níveis da ordem) para Grande-Oficial (o terceiro nível), se igualando a nomes como José Mourinho e Nelson Mandela. Entre os brasileiros, já foram condecorados com o mesmo grau os escritores Jorge Amado e Carlos Drummond de Andrade e o diretor de cinema Glauber Rocha. Luiz Felipe Scolari, por exemplo, está no quarto grau e é Comendador.

Ao ser condecorado, Cristiano Ronaldo afirmou ser aquele um momento de muito orgulho que o motivará para seguir trabalhando duro no futuro. "Mas ainda falta muito para me aposentar, então espero ganhar muitos títulos pelo meu clube e pela seleção", disse ele ao receber a medalha do presidente de Portugal, Anibal Cavaco Silva.

Aos 28 anos, o craque já é o terceiro jogador que mais vestiu a camisa de Portugal, com 109 partidas. Cristiano Ronaldo ainda está empatado com Pauleta como maior artilheiro da seleção, com 47 jogos. Ele receberia a condecoração nos primeiros dias do ano, mas a cerimônia foi adiada por conta da morte do ex-jogador Eusébio.