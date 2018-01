Cristiano Ronaldo recebe dois prêmios na Inglaterra O atacante português Cristiano Ronaldo, que joga no Manchester United, foi eleito neste domingo o melhor jogador deste ano e também jogador a atuar na Inglaterra nesta temporada pela Associação dos Jogadores Profissionais (PFA) da primeira divisão. Cristiano marcou 16 gols no Campeonato Inglês, o que garantiu o reconhecimento dos companheiros. "Este é um prêmio muito especial. É incrível e uma grande honra. Estou muito orgulhoso", comentou o atacante. O astro português de 22 anos é o primeiro jogador que atua na Inglaterra a conquistar os dois troféus num mesmo ano, desde Andy Gray, em 1977. Cristiano Ronaldo superou na votação o espanhol do Arsenal, Cesc Fabregas, e do inglês do Tottenham, Aaron Lennon.