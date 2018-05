Cristiano Ronaldo receberá R$ 417 milhões de salário até 2021, diz jornal português

O atacante Cristiano Ronaldo ampliou seu vínculo com o Real Madrid nesta segunda-feira até 30 de junho de 2021. Segundo o jornal português Correio da Manhã, o jogador receberá 23,6 milhões de euros (R$ 83,5 milhões) por temporada, totalizando 118 milhões de euros (R$ 417 milhões) ao término de cinco anos de contrato.

O vínculo atual do craque de 31 anos com o time merengue iria até 2018 e, caso cumpra o novo compromisso até o fim, Cristiano Ronaldo completará 12 temporadas como jogador do Real Madrid. Em 2009, a equipe espanhola pagou 94 milhões de euros ao Manchester United para contratar o atacante, que renovou o seu contrato pela primeira vez em 2013.

Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história do clube, com 372 gols em 360 jogos. De 2009 a 2016, o astro português conquistou diversos títulos - duas Liga dos Campeões da Europa, um Mundial de Clubes, entre outros. Além disso, faturou duas vezes o prêmio Bola de Ouro da Fifa ao ser eleito o melhor jogador do mundo em 2013 e 2014.

"É um dia muito especial para mim, um dia muito importante para meu vínculo com o Real Madrid. É o clube que está em meu coração. É um momento único na minha vida renovar por mais cinco anos e esse não é o último contrato porque quero continuar aqui por muitos anos", comemorou Cristiano Ronaldo. E completou: "Quero seguir até os 41 anos, mas agora o mais importante é este momento tão especial."