Cristiano Ronaldo reúne 20 mil em jogo no Usbequistão O português Cristiano Ronaldo, que na última segunda-feira foi eleito o segundo melhor jogador do mundo de 2009 pela Fifa, reuniu mais de 20 mil torcedores no estádio do Bunyodkor, em Tashkent, capital do Usbequistão, nesta terça-feira, em um jogo de exibição.