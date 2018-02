Cristiano Ronaldo sonha em jogar no Campeonato Espanhol

O atacante português Cristiano Ronaldo confessou, nesta segunda-feira, que sonha em defender uma equipe espanhola no futuro, embora assegure que, por enquanto, está "muito bem" no Manchester United, equipe com a qual tem contrato até 2012. Veja também: Messi rejeita comparações ao ídolo Diego Maradona Kaká afirma que pretende continuar no Milan "Meu sonho é jogar algum dia no Campeonato Espanhol, uma competição magnífica. Estou convencido de que o Campeonato Inglês é o mais competitivo em todos os aspectos, mas eu gostaria de jogar na Espanha para comprovar a diferença", manifestou. "Não sei se será possível cumprir esse sonho no futuro mas, caso não consiga, também não será o fim, pois atualmente estou muito bem em meu clube", disse. Cristiano Ronaldo é um dos três candidatos ao prêmio de Melhor Jogador do Ano da Fifa. Os outros dois indicados são o argentino Lionel Messi, do Barcelona, e o brasileiro Kaká, do Milan, grande favorito ao título. O jogador português disse se sentir "um autêntico privilegiado" pelo fato de ser considerado um jogador do mesmo nível de Kaká e Messi, e expressou seu desejo de manter-se na elite durante os próximos anos. "Não somente para seguir sendo indicado a prêmios como este, mas para ganhar títulos com meu clube, que sempre são mais importantes que os títulos individuais", afirmou. Cristiano Ronaldo, que alcançou sua primeira indicação ao prêmio da Fifa com apenas 22 anos, destacou que "a idade não deve significar nada na hora de avaliar um jogador". "Para mim, é uma honra enorme estar entre os melhores do mundo sendo tão jovem", disse.