Cristiano Ronaldo supera Ronaldinho em valor midiático

O meia português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, desbancou o meia Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, é o novo jogador com mais valor midiático, segundo um estudo apresentado nesta terça-feira, em Madri, pela Universidade de Navarra. Antes primeiro na lista, Ronaldinho Gaúcho aparece agora em terceiro entre os jogadores com mais valor midiático. O meio-campo inglês David Beckham - ainda no Real Madrid durante esta temporada, mas que passará a jogar pelo Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos - continua no quarto lugar. O professor da Faculdade de Ciências Econômicas e Empresariais da Universidade de Navarra, Francesc Pujol, e o da Universidade Internacional da Catalunha, Pedro García del Barrio, são os autores do estudo que inclui o ranking de valor midiático dos jogadores, dos clubes e os maiores lucros da temporada. O relatório mostra que o Campeonato Inglês teve um aumento em sua supremacia midiática e que, junto com Cristiano Ronaldo, o Manchester United é o grande destaque da temporada. O atual líder no ranking subiu 21 colocações de setembro de 2006 a junho deste ano, e alcançou um valor midiático de 12,6 pontos, pouco acima do atacante inglês Wayne Rooney, também do Manchester United e que ficou em segundo, com 12,3 pontos. Ronaldinho Gaúcho passou da liderança para a terceira posição, com 11,9 pontos; Beckham se manteve em quarto, com 10,6; e Ronaldo, agora no Milan, caiu do segundo para o quinto lugar. Dos jogadores que atuam no Campeonato Espanhol, estão na lista os atacantes argentino Lionel Messi e o camaronês Samuel Eto´o, ambos do Barcelona, na 12.ª e 14.ª posição, respectivamente. O atacante espanhol Raúl González, do Real Madri, ficou em 18.º. Entre os goleiros, o alemão Olivier Kahn, do Bayern de Munique, é o que possui mais notoriedade e popularidade. José Reina, do Liverpool, é o sétimo, na frente de Iker Casillas, do Real Madrid, em oitavo, e de Víctor Valdés, do Barcelona, que é o nono. O britânico Alex Ferguson, do Manchester United, lidera a relação de técnicos com 15,8 pontos, seguido de perto pelo português José Mourinho, do Chelsea, com 15,2 pontos. O italiano Fabio Capello, do Real Madrid, é o terceiro, com 10,4 pontos; o espanhol Rafael Benítez, do Liverpool, aparece em quarto, com 9,1 pontos, e o holandês Frank Rijkaard, do Barcelona, é o sexto, com 7,0 pontos. As equipes inglesas desbancaram as espanholas. Segundo os dados, o Manchester United tirou a liderança do Real Madrid, que agora está na quarta posição. O Chelsea é o segundo e o Barcelona, o terceiro. O grande acontecimento midiático da temporada foi o anúncio da contratação de Beckham pelo Los Angeles Galaxy, que conseguiu 9,0 pontos e superou, entre outros, os dois gols marcados pelo atacante italiano Filippo Inzaghi que deram a vitória da Liga dos Campeões ao Milan.