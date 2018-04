Cristiano Ronaldo tem trabalho pela frente para se tornar lenda, diz Pelé

PARIS - O ganhador da Bola de Ouro de 2013, Cristiano Ronaldo, precisa continuar a jogar em padrão excepcionalmente alto para ser incluído entre as lendas do futebol mundial, de acordo com Pelé, que comparou o atacante português ao compatriota Eusébio.

Ronaldo, do Real Madrid, desbancou o argentino Lionel Messi e o francês Franck Ribéry na disputa pelo prêmio de melhor jogador do mundo, entregue na segunda-feira. Essa foi a segunda vez que o português foi o escolhido. "Para mim, o último realmente grande foi Zidane. Ele permaneceu no mesmo alto nível por pelo menos 10 anos", disse Pelé sobre o ex-meia francês em entrevista à revista France Football nesta terça-feira.

Segundo Pelé, no entanto, Ronaldo está no caminho certo, e faz lembrar o ex-jogador de Portugal Eusébio, artilheiro da Copa do Mundo de 1966 e que morreu este mês, aos 71 anos. "Hoje Messi e Ronaldo estão acima dos outros. Ronaldo me lembra um pouco Eusébio, ele é bem preparado. Ele tem a elegância e a criatividade dos grandes jogadores", disse Pelé, que entregou a Bola de Ouro a Ronaldo.

Vencer a Copa do Mundo costumava ter grande impacto na votação da Bola de Ouro, mas o sucesso de Ronaldo e Messi, que venceu o prêmio quatro vezes seguidas de 2009 a 2012, prova que isso não acontece mais, de acordo com o ex-jogador do Brasil. "Talvez seja menos importante do que era quando eu jogava", disse Pelé sobre a Copa do Mundo, que a dupla Ronaldo e Messi tentará ganhar pela primeira vez este ano.

"Não estou dizendo que não é essencial conquistar a Copa do Mundo, mas a Liga dos Campeões agora tem o mesmo impacto", acrescentou.