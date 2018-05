Cristiano Ronaldo treina outra vez, mas Gareth Bale fica fora

MADRI - Cristiano Ronaldo treinou normalmente mais uma vez com o elenco do Real Madrid nesta segunda-feira, depois de se recuperar de lesão, mas a vida do técnico Carlo Ancelotti não está fácil. Se pôde comemorar o retorno do português, o treinador ganhou uma nova preocupação: o galês Gareth Bale, que ficou fora da atividade.

Bale está com uma forte gripe e foi poupado do treinamento. A ausência do galês não deve passar de um susto e ele provavelmente estará em campo normalmente entre os titulares do Real diante do Bayern de Munique, quarta-feira, em Madri, no confronto que abre a semifinal da Liga dos Campeões.

Se Bale preocupa um pouco, Cristiano Ronaldo está praticamente garantido no duelo de quarta. O português se recuperou de uma contusão na perna esquerda que passou a incomodá-lo depois de um problema no joelho. Por conta desta sequência, ele perdeu as últimas quatro partidas do Real Madrid, incluindo a vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona, quarta-feira, que garantiu o título da Copa do Rei.