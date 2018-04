Cristiano Ronaldo ultrapassa Shakira e é o novo 'rei' do Facebook

É verdade que a fase de Cristiano Ronaldo não anda muito boa em campo (a média de gols do craque em 2015 é de 0,64 por jogo, contra 1,19 em 2014), mas fora dele o atacante continua ampliando sua legião de fãs. Nesta semana, o astro do Real Madrid se tornou o mais popular do mundo na rede social Facebook, ultrapassando a cantora colombiana Shakira, que ocupava o posto desde o fim da Copa do Mundo do Brasil.

Até o final da noite de terça-feira, Cristiano Ronaldo tinha 107.158.007 seguidores em sua página, contra 107.077.382 de Shakira, mulher do zagueiro do Barcelona, Gerard Piqué.

Segundo informações da própria rede social, Cristiano Ronaldo ultrapassou Shakira na noite de sábado. O português já era, disparado, o líder entre os esportistas – o segundo atleta com mais seguidores é o argentino Lionel Messi, do Barcelona, que tem 78.315.742 fãs pelo mundo. O ex-jogador inglês David Beckham é o terceiro da lista, com 52.211.647, seguido de perto pelo craque brasileiro Neymar, que está com 52.011.245.

Entre os clubes de futebol, o mais popular no Facebook é o Barcelona, que possui 83.699.786 seguidores, seguido pelo Real Madrid, com 83.030.129, Manchester United (65.789.417 ), Chelsea (42.016.972), Arsenal (32.827.662 ) e Bayern de Munique (27.993.214). Entre os brasileiros, o mais popular é o Corinthians (14.º na lista mundial), com 10.532.514, seguido por Flamengo (9.947.682), São Paulo (6.031.897) e Palmeiras (3.176.780).

OS CAMPEÕES DE SEGUIDORES

1.º Cristiano Ronaldo (107.158.007)

2.º Shakira (107.077.382)

3.º Eminem (98.666.911)

4.º Vin Diesel (90.605.251)

5.º Rihanna (89.576.343)