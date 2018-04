Cristiano Ronaldo vê final 'estranha' com palco dividido

Por se tratar do palco da final ser o campo do Real, o astro português disse nesta quarta-feira que será uma experiência incomum ver os torcedores madrilenhos dividirem espaço para ver o clássico de perto, embora a final da Copa do Rei seja realizada em partida única e os dois clubes envolvidos tenham feito um acordo há bastante tempo para definir o Bernabéu como local do duelo.

"Será uma final estranha e diferente porque jogamos no nosso estádio, mas a torcida estará dividida em 50%. Isso não vai tirar a ambição de querer ganhar esta Copa. Sabemos que o estádio estará dividido e esperamos que ganhe o melhor. Se entrarmos bem em campo e jogarmos como sabemos, vamos ganhar", disse o atacante em entrevista ao canal de TV do Real Madrid.

Ao falar sobre o jogo decisivo desta sexta, Cristiano Ronaldo também pediu para que a torcida do Real recepcione o time da mesma forma calorosa como fez no dia do jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões da Europa, contra o Borussia Dortmund, que acabou se garantindo na decisão mesmo caindo por 2 a 0 no Santiago Bernabéu, pois goleou por 4 a 1 na partida de ida. Na ocasião, uma multidão acompanhou a chegada do veículo ao local e fez uma grande festa para animar a equipe.

"Foi impressionante (a recepção). Desde que estou aqui nunca havia visto uma recepção como essa. Foi um momento único, especial e que os jogadores jamais esquecerão. Espero que na sexta aconteça o mesmo porque isso dá motivação para entrar no campo do jogo. Queremos isso", completou o português.