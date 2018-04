Cristiano Ronaldo vê 'perseguição' após manutenção de suspensão

O astro Cristiano Ronaldo não ficou nada satisfeito com a manutenção de sua punição pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) nesta quarta-feira. Horas depois de a entidade confirmar os cinco jogos de suspensão ao português do Real Madrid, ele foi às redes sociais e disse se sentir "perseguido".

"Impossível ficar imune a esta situação. Cinco jogos! Parece-me exagerado e ridículo, isto chama-se perseguição! Obrigado aos meus companheiros pelo apoio e aos torcedores!", escreveu Ronaldo em sua página no Instagram, momentos depois de o comitê de apelações da RFEF recusar o recurso do Real.

Cristiano Ronaldo foi punido por uma partida por causa da sua expulsão no último domingo, durante o triunfo do Real Madrid por 3 a 1, no jogo de ida da Supercopa, no Camp Nou. Os outros quatro jogos da sanção foram impostos pela RFEF porque o craque português empurrou o árbitro após receber o cartão vermelho, sendo que esta é a pena mínima para esse tipo de infração.

O atacante, então, vai desfalcar o Real Madrid no jogo de volta da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira, contra o Barcelona, no Santiago Bernabéu, às 18 horas (de Brasília). Além disso, ficará de fora das quatro primeiras rodadas do Campeonato Espanhol, que vai começar no próximo fim de semana.

No clássico do último fim de semana, Cristiano Ronaldo recebeu o primeiro cartão amarelo ao tirar a camisa para comemorar o seu gol no triunfo sobre o Barcelona. Depois, foi advertido novamente por supostamente ter simulado um pênalti.