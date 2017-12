Cristiano Ronaldo volta a treinar separado e começa a preocupar o Real

O técnico Zinedine Zidane voltou a ter o desfalque do astro Cristiano Ronaldo no treinamento desta quarta-feira, no CT do Real Madrid. O time merengue se prepara para o clássico diante do Barcelona que acontecerá no próximo sábado, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

+ Após título Mundial, Real inicia preparação para clássico sem Cristiano Ronaldo e Benzema

Ronaldo já havia ficado de fora da atividade terça-feira, a primeira depois da conquista do Mundial de Clubes nos Emirados Árabes Unidos, sábado passado, diante do Grêmio. Na ocasião, Benzema também desfalcou o treino, mas nesta quarta, o francês trabalhou normalmente.

As duas ausências consecutivas ligaram o sinal de alerta no Real Madrid. Se inicialmente a explicação era de que Ronaldo estava sendo poupado, a imprensa madrilenha agora já fala de um possível problema físico do português, que estaria sendo mantido em segredo pelo clube.

O clássico deste fim de semana é essencial para o Real. Afinal, o time madrilenho é apenas o quarto colocado do Espanhol com 31 pontos, 11 atrás do líder Barcelona, que tem um jogo a mais. Por isso, os comandados de Zidane precisam da vitória se quiserem seguir sonhando com o título.