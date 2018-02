Cristiano substituirá Osmar no Palmeiras contra Barueri O atacante Cristiano começa jogando neste domingo no confronto entre Palmeiras e Barueri, no Parque Antártica. A justificativa do técnico Caio Júnior é que ele "dá mais velocidade ao time". Feliz com a novidade, Cristiano diz que sua cidade natal - Rosário do Catete, no interior de Sergipe - vai parar neste domingo à tarde diante da televisão. ?Para alguém que saiu de uma cidade com 5 mil habitantes, ser titular do Palmeiras é um sonho. A emoção é maior ainda por ser ao lado do Edmundo. Tenho certeza de que lá em Rosário todos estarão torcendo por mim.? O jogador conheceu Caio Júnior no Paraná, no ano passado. "Lá eu também comecei na reserva, mas no segundo jogo já era titular?, diz Cristiano, autor de 11 gols no Campeonato Brasileiro. ?Espero brilhar no Palmeiras também.? Antes, o treinador estava em dúvida entre Cristiano e o meia William - neste caso Edmundo viraria atacante. A opção por maior velocidade na equipe, porém, pesado para a confirmação de Cristiano.