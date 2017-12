Cristina Mortágua: ?terremoto? nas Laranjeiras A modelo Cristina Mortágua, mulher do jogador Djair, afastado do Fluminense esta semana, provocou um ?terremoto? nesta quinta-feira nas Laranjeiras. Sem citar nomes, disse que é comum no Tricolor a oferta de amantes em dias de concentração e em viagens. Ela isentou os jogadores e o presidente David Fischel de participação, mas mesmo assim, as declarações causaram um enorme mal-estar no clube. ?É só vocês apurarem direitinho que vão descobrir quem é?, afirmou a modelo, que estava acompanhada da sogra, Dona Diva. De acordo com Cristina, a descoberta ocorreu quando o Fluminense viajou para uma excursão na Martinica, em junho deste ano. Ela queria acompanhar Djair, mas foi demovida da idéia pelo próprio marido. ?Ele me disse que a diretoria proibia os jogadores de levarem suas mulheres em viagens. Só que quando ele voltou, falou que tinha sido uma pena eu não ter ido porque tinham acontecido coisas estranhas lá e eu poderia ter comprovado?, contou Cristina, isentando David Fischel. ?Ele sempre viaja acompanhado da mulher. É uma pessoa íntegra e tenho certeza que vai pagar o que deve ao Djair.? Dirigentes do Fluminense reagiram com irritação. O superintendente de Futebol, Francisco Vasconcelos, negou as acusações de forma categórica. "Isto não é verdade. Esta história de amantes não existe", disse ele. Sobre a dívida do clube com o jogador, Cristina admitiu que seu marido poderá entrar na Justiça caso o Fluminense se negue a pagar os salários atrasados. "Ele veio hoje ao clube, inclusive, para obter um papel que mostre que foi demitido. Porque do jeito que andam as coisas por aqui, é capaz de dizerem que foi abandono de emprego", ironizou.