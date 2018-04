Cristóvão acredita ter encontrado a formação ideal do Fluminense

A facilidade com que o Fluminense definiu a sua vitória por 3 a 0 sobre o Bonsucesso na última quinta-feira, marcando os seus gols nos 15 minutos iniciais da partida, empolgou o técnico Cristóvão Borges. Após o time oscilar nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca, ele acredita que encontrou a formação ideal do time para a sequência da temporada.

"Eu vou procurando a maneira que o time jogue melhor. Até então este time é o que jogou as melhores partidas. Só que acontecem problemas de suspensões e lesões e me obriga a mexer de novo. A busca é pelo o time que renda melhor e este é o que chega mais perto disso. Quando puder, repetirei", comentou.

O duelo com o Bonsucesso também marcou a volta de Gum, que entrou durante o segundo tempo. O zagueiro que passou por uma cirurgia de apêndice no fim de 2014, ficou fora da pré-temporada, mas agora está recuperado e de novo à disposição de Cristóvão.

Assim, o treinador festejou o retorno de um dos líderes do elenco. "O Gum é um jogador importantíssimo pela experiência e atitude. É um profissional que é exemplo para todos pela liderança positiva que transmite ao grupo. Estamos contentes com sua volta", destacou.

Com a vitória sobre o Bonsucesso, o Fluminense chegou aos 21 pontos no Campeonato Carioca e está na terceira colocação. O time volta a entrar em campo no próximo domingo, quando vai enfrentar o Macaé, fora de casa, no Moacyrzão, pela décima rodada da competição.