Cristóvão assistirá ao sub-20 do Fluminense na semi desta quinta

Um dia depois de acertar a renovação de seu contrato com o Fluminense por mais um ano, o técnico Cristóvão Borges já definiu uma de suas principais tarefas: assistir ao jogo desta quinta, entre o time carioca e o Atlético-PR, pela semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20.

O time carioca tem se destacado com uma equipe basicamente formada nas categorias de base de Xerém, na Baixada Fluminense. O jogo do Fluminense acontecerá às 18 horas, no Estádio Passo D''Areia, em Porto Alegre.

Cristóvão já antecipou que pretende utilizar vários atletas do time sub-20 na equipe profissional de 2015 - uma das orientações que recebeu da diretoria, principalmente depois que a Unimed anunciou o fim da parceria de 15 anos como patrocinadora do futebol tricolor.