Cristóvão Borges encaminha Fluminense para estreia no Brasileirão

RIO - O técnico Cristóvão Borges parece ter encontrado a formação ideal do Fluminense, pelo menos por hora. Nesta quarta-feira o treinador comandou um coletivo e o time titular foi o mesmo que ele pôs em campo em sua estreia na equipe, na goleada sobre o Horizonte, do Ceará, por 5 a 0, pela Copa do Brasil, na semana passada.

A escalação foi a seguinte: Diego Cavalieri; Bruno, Gum, Elivelton e Carlinhos; Diguinho, Jean, Wagner e Conca; Rafael Sobis e Fred. Mas a preferência por essa formação não quer dizer que não precise de ajustes. Durante a atividade que durou cerca de 50 minutos, Cristóvão Borges orientava o time e, frequentemente, fazia interrupções para acertar o posicionamento dos jogadores, principalmente na defesa.

Apesar de ter chegado há pouco tempo, o técnico parece estar agradando os jogadores com seu método de trabalho. "O Cristóvão é um cara tranquilo. Vem conversando com a gente. E estamos entendendo o método dele de trabalho, deu para ver no primeiro jogo e esperamos ter grandes ambições junto com ele nesse ano", comentou o lateral direito Bruno, após o treino. Neste sábado, o Fluminense estreia no Campeonato Brasileiro contra o Figueirense, no Maracanã.