Cristóvão Borges festeja mudança de atitude do Fluminense

JUIZ DE FORA - O técnico Cristóvão Borges apontou a mudança de comportamento dos jogadores como fator fundamental para o seu bom início de trabalho no comando do Fluminense. Na última quarta-feira, o time completou o terceiro jogo sem ser vazado e se classificou antecipadamente para a terceira fase da Copa do Brasil ao derrotar o Tupi (MG) por 3 a 0, em Juiz de Fora. Assim, o treinador exaltou a atitude dos seus jogadores.

"Temos que ter um tipo de trabalho ao longo deste período, que vamos precisar do elenco inteiro. Quando o jogador responde bem, nós ficamos contentes e a equipe joga em alto nível. Falava-se muito da defesa, mas ela faz parte de um sistema, estamos mais solidários, todos participam. A divisão de esforços é grande e a defesa é beneficiada. Se ela toma muitos gols, a culpa não é só dela. Todos têm de ajudar, recompor, marcar, nossa equipe está fazendo isso", destacou.

Para Cristóvão, que venceu os três jogos em que dirigiu o time, o Fluminense está em evolução. Já pensando no próximo compromisso da equipe, o duelo com o Palmeiras, sábado, no Pacaembu, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, ele espera contar com a força máxima. Diante de Tupi, o treinador não usou o zagueiro Elivelton, suspenso, e o volante Diguinho, poupado com dores musculares.

"Estamos num crescente e a cada jogo vai se avaliar o andamento da equipe. É um adversário do tamanho do Fluminense, com a mesma força. Vamos cuidar bastante da recuperação dos jogadores, para que todos estejam prontos para essa partida. Pela maneira que está se encorpando ao sistema de jogo, é um time com alma e nos traz muita confiança", afirmou.