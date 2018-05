Cristóvão celebra retorno ao Vasco: 'Estou voltando para casa'

Anunciado na noite da última terça-feira como novo técnico do Vasco, Cristóvão Borges foi recebido no clube nesta quarta. Em suas primeiras palavras neste retorno, o treinador celebrou a possibilidade de voltar a comandar a equipe que o projetou na profissão e que comandou de 2011 a 2012.

"A emoção de estar de volta é muito grande. Estou voltando para casa, onde comecei a minha carreira como treinador. Vivi momentos importantes no Vasco junto com a torcida. Estar voltando me traz boas lembranças e posso garantir que estou bastante motivado. Quero ter um 2017 maravilhoso e vitorioso. Nosso objetivo será o de corresponder à grandeza desse clube", declarou ao site do clube.

Então auxiliar, Cristóvão assumiu o comando do Vasco pela primeira vez após a saída de Ricardo Gomes por problemas de saúde em 2011. Foi vice-campeão brasileiro e chegou às semifinais da Sul-Americana daquele ano, repetindo bons resultados no início de 2012. Após tanto tempo, o treinador espera repetir o sucesso daquela passagem, mas encontrará um clube bem diferente.

"Não possuíamos essa estrutura antes, mas conseguimos fazer um bom trabalho, em virtude principalmente dos jogadores comprometidos e experiente que tínhamos. Naquele período enfrentamos algumas dificuldades, mas já notei que as condições de trabalho são muito melhores hoje em dia. Vamos procurar aproveitar essa boa estrutura para fazer um trabalho do mesmo nível", disse.

Em sua primeira passagem pelo Vasco, Cristóvão comandou a equipe em 78 partidas, com 41 vitórias, 18 empates e 19 derrotas. De lá para cá, encontrou dificuldades para manter os bons resultados. Seu último trabalho foi no Corinthians, de onde foi demitido em setembro.