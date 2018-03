Cristóvão celebra vitória e Vasco oficializa mais dois reforços

A quinta-feira foi bastante movimentada no Vasco. Dentro de campo, o time cruzmaltino conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Carioca ao passar pelo Bangu por 3 a 1, em Moça Bonita, pela segunda rodada. Fora dele, momentos depois do apito final, o clube oficializou mais dois reforços para a temporada: o lateral-direito Gilberto e o volante Jean.

Sobre o triunfo à tarde, o técnico Cristóvão Borges foi só elogios aos seus comandados. Por mais que o Vasco não tenha apresentado um futebol dos mais bonitos, a forma como a equipe controlou a partida deixou o treinador bastante satisfeito.

"Foi um jogo difícil, como serão todas as partidas. Estamos vendo pelos resultados, todo mundo está tendo dificuldade. O campeonato será assim. Fizemos uma partida dentro da nossa normalidade, era o que a gente mais queria. A última partida havia sido distante do que trabalhamos e fizemos na pré-temporada. Hoje foi a nossa cara. Uma equipe que teve inteligência, consistência e variação de jogo. As substituições surtiram efeito, quem entrou, entrou bem. Ganhamos bem", exaltou.

Entre os pontos exaltados, Cristóvão fez elogios especiais para o meia Guilherme. O jovem jogador de 22 anos foi um dos destaques do jogo e o responsável por abrir o placar, marcando seu primeiro gol pelo Vasco como profissional e se emocionando bastante na comemoração.

"Ele teve uma atuação muito boa. Ficamos muito felizes, porque ele vem trabalhando muito bem. Não é de agora, não. Na pré-temporada também. Entrou em algumas partidas, sempre buscando um lugar. Entrou bem na última partida. Por isso, começou o jogo de hoje e respondeu de novo", celebrou o treinador.

REFORÇOS

As duas novas contratações vascaínas já eram dadas como certas nos últimos dias, mas somente nesta quinta o clube oficializou os acordos. O clube não anunciou os detalhes dos contratos, como tempo de duração e valores envolvidos, apenas informou que a apresentação dos jogadores acontecerá nesta sexta, à tarde.

Gilberto tem 23 anos e tinha os direitos ligados à Fiorentina. O jogador foi revelado pelo Botafogo, teve passagem também pelo Inter e chega para brigar por posição com Madson e Yago Pikachu. Já Jean tem 22 anos, foi formado no Paraná e chega após uma passagem apagada pelo Corinthians, que durou menos de seis meses.