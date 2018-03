Cristóvão comemora 'volume de jogo' do Vasco em vitória na Copa do Brasil

Sem empolgar a torcida neste início de ano, o Vasco vai aos poucos exibindo evolução em campo. E, para o técnico Cristóvão Borges, o time carioca deu mais um passo à frente ao mostrar "volume de jogo" e "movimentação" no triunfo sobre o Santos-AP por 2 a 0, na noite desta quinta-feira, em sua estreia na Copa do Brasil - o Vasco avançou à segunda fase com o resultado.

"O importante é a criação, que aumentou muito nessa partida. Por outro lado, concluímos pouco pela quantidade de jogadas que criamos. Independentemente do adversário, nossa equipe se portou bem, mostrou volume de jogo, movimentação. Era o que eu mais queria. Nós mostramos isso. Eu gostei", aprovou o treinador.

Cristóvão também gostou das estreias de Kelvin e Gilberto com a camisa vascaína. "Eles não se conheciam, mas o Kelvin é um canhoto que gosta de jogar pelo lado direito. Nos primeiros treinos, eles fizeram juntos por aquele lado e treinaram muito bem. Por isso, os coloquei. Conseguiram repetir isso na partida", comentou.

Na segunda fase da Copa do Brasil, o adversário do Vasco sairá do confronto entre o Fast-AM e o Vila Nova - as duas equipes vão duelar na próxima quinta-feira, na Arena da Amazônia.