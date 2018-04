Cristóvão confirma Corinthians para domingo e deixa Arana fora dos relacionados

O Corinthians fechou neste sábado a preparação para encarar o Internacional no domingo, no Beira-Rio, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. No CT Joaquim Grava, o técnico Cristóvão Borges comandou o último treinamento e confirmou a escalação que já vinha sendo esboçada nos últimos dias.

Com isso, o Corinthians vai sem mistérios para pegar o Inter. As novidades são o retorno de Fagner para a lateral direita, na vaga de Léo Príncipe, e a entrada de Elias, que ganhou a posição e volta a ser titular no lugar de Rodriguinho. No ataque, André foi mantido.

A escalação, portanto, é quase a mesma que empatou com o Figueirense na última rodada, sábado, em casa. O Corinthians terá neste domingo: Cássio; Fagner, Yago, Balbuena e Uendel; Bruno Henrique, Elias, Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel; Romero e André.

Sem qualquer surpresa no time, a principal novidade do sábado ficou por conta de uma ausência na lista de relacionados. Titular em parte da campanha do título brasileiro do ano passado, Guilherme Arana não foi convocado. Ele estaria sendo negociado com o Sporting, de acordo com a imprensa portuguesa.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Fagner, Uendel e Léo Principe

Zagueiros: Balbuena, Yago e Léo Santos

Volantes: Bruno Henrique, Elias, Willians, Cristian e Rodriguinho

Meias: Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, Guilherme, Danilo e Marlone

Atacantes: Romero, André, Lucca, Rildo e Luciano