Cristóvão diz estar perto de acordo para renovar no Fluminense

O contrato do técnico Cristóvão Borges com o Fluminense se encerra no deste ano, mas o treinador revelou nesta terça-feira que está perto de um acerto com a diretoria do clube para selar a sua permanência para a próxima temporada. O treinador também projetou um Fluminense com menor verba da Unimed, sua patrocinadora, para reforçar o elenco.

"Falta pouco (para a renovar o vínculo). Eu devo ter ainda essa semana uma reunião com a diretoria do Fluminense e acredito que vou resolver rápido isso", contou Cristóvão, em entrevista ao Sportv.

Acostumado com o apoio da Unimed na contratação de jogadores de nome, segundo o treinador, o Fluminense vai receber menos recursos da empresa, que não está disposta a fazer grande investimentos no time no próximo ano. "É o Fluminense que vai ter de ter agilidade e se planejar para poder fazer acontecer o futebol em 2015. O que me passaram é que a Unimed vai continuar honrando os contratos com jogadores que estão em vigência", enfatizou.