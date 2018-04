Cristóvão elogia 'versatilidade' de Pato e já pensa em escalar atacante

Após o fracasso da negociação entre Alexandre Pato e Lazio, o técnico do Corinthians, Cristóvão Borges, já estuda como deve aproveitar o atacante no elenco. "Pode ser pelo lado do campo ou como um 9. É um jogador versátil. O importante é que todo mundo esteja disposto a contribuir", afirmou o treinador após vitória sobre a Chapecoense por 2 a 0 neste sábado.

Cristóvão Borges é um defensor da reintegração de Pato, que retornou ao clube depois de mais de dois anos. O atacante jogou duas temporadas no São Paulo e teve uma passagem relâmpago pelo Chelsea.

Pato tem contrato com Corinthians até dezembro. Ele já treina com o elenco, mas ainda não tem condição física ideal de jogo. Segundo a comissão técnica, não há um prazo para que o jogador reestreie pelo time. De acordo com o treinador, é muito difícil escalar Pato já no próximo fim de semana, no clássico contra o São Paulo.

"Ele chegou, tem um programa de treinos e acredito que vai demorar (para ficar à disposição). Não temos prazo e nem pressa. Queremos escalar um jogador preparado, sem risco de lesão", afirmou Cristóvão.

A negociação de Pato com a Lazio foi descartada depois da saída de Marcelo Bielsea. O treinador argentino havia pedido a contratação de Pato, mas surpreendeu dirigentes do clube italiano ao pedir demissão dois dias depois de ter assumido o time.

O diretor adjunto de futebol do Corinthians, Eduardo Ferreira, desconversou sobre o interesse da Lazio em Pato. "Ele disse para nós que quer ficar. Se negou proposta da Lazio, não sabemos."