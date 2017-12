Cristóvão encaminha Vasco para clássico e pede paciência à torcida

O técnico Cristóvão Borges praticamente definiu nesta sexta-feira a escalação do Vasco para o clássico diante do Fluminense, domingo, na estreia do Campeonato Carioca. Se não confirmou o time, o treinador indicou no treino tático desta tarde que deve manter a base que atuou na Florida Cup.

Com isso, Andrezinho deve continuar como volante. A única dúvida é Muriqui, com dores lombares. O Vasco deve ter: Martín Silva, Yago Pikachu, Luan, Rodrigo e Henrique; Julio dos Santos, Andrezinho, Nenê, Escudero e Eder Luis (Muriqui); Thalles. Cristóvão fez questão de elogiar a equipe, mas alertou que ela deve sofrer com oscilações neste início de ano.

"Ser bem testado já no início, como foi na Florida Cup, foi importante demais para nós. Não seremos surpreendidos por começar o Carioca disputando um clássico. Se tratando de começo da temporada, porém, é difícil um time colocar todo o seu potencial. Tenho certeza que a torcida irá entender isso e nos apoiará", declarou nesta sexta.

Apesar de indicar uma escalação praticamente igual à que jogou a Florida Cup, Cristóvão garantiu que o torcedor verá outro Vasco em campo no Carioca. E mais do que isso, prometeu rodar bastante o elenco e dar oportunidade a todos os jogadores do clube.

"A equipe que comecei a treinar no Brasil não foi a mesma que iniciou a Florida Cup. Mesmo lá, começamos de um jeito e terminamos de outro. Além disso, vamos começar o campeonato de uma forma diferente. Estou procurando dar oportunidade para todos. Ainda não dei para todos, mas já consegui colocar para a maioria para jogar. Todos precisam ter a chance de brigar por posição no time", afirmou.