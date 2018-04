Cristóvão Borges escala o Corinthians com Léo Príncipe e André

O técnico Cristóvão Borges deu alguns indícios do time do Corinthians para encarar o Figueirense, sábado, no Itaquerão, em atividade comandada nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava. A tendência é que Léo Príncipe e André sejam as principais novidades na partida que marcará o retorno de Alexandre Pato ao time, mas ele deverá iniciar no banco de reservas.

Nos treinos para laterais e zagueiros, o auxiliar Fábio Carille comandou a atividade com Léo Príncipe, Yago, Balbuena e Uendel. Léo foi o escolhido para substituir Fagner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Em outro gramado, os meias e os atacantes faziam jogadas ensaiadas e finalizações. André participou da atividade com Romero, Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel. André disputa a posição com Alexandre Pato e com Danilo. Nesta sexta-feira, o treinador vai comandar o último treino antes da partida e, como de praxe, fará a maior parte da atividade sem a presença da imprensa.

Dúvidas existem no meio. Rodriguinho e Giovanni Augusto disputam posição, respectivamente, com Elias e Guilherme. O Corinthians deve ir a campo com Cássio; Léo Príncipe, Yago, Balbuena e Uendel; Bruno Henrique, Rodriguinho, Romero, Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel; André.