Cristóvão evita mudar Fluminense antes de jogo decisivo

RIO - Nesta segunda-feira, o recém-chegado treinador Cristóvão Borges manteve a escalação utilizada nos últimos treinamentos do Fluminense visando a preparação contra o Horizonte, do Ceará, pela Copa do Brasil, marcado para quarta-feira, no Maracanã.

Rafael Sobis entrou no lugar de Walter e Wagner na vaga de Valência, que está contundido. Com isso, o time deve adotar um esquema mais ofensivo, com dois meias de criação, em vez da formação com três volantes e apenas um meia de criação, utilizado por Renato Gaúcho.

Cristóvão Borges comandou um treino coletivo, no qual orientou os jogadores a marcarem no ataque, pressionando a defesa adversária. Por várias vezes acertou o posicionamento dos atletas, e a atividade ficou marcado pelos gritos de orientação e incentivo do técnico.

A postura ofensiva do treinamento deve se refletir na próxima partida já que o Fluminense terá de reverter a vantagem conquistada pelo adversário no primeiro confronto, quando o Horizonte venceu por 3 a 1, no Ceará. Para ir à próxima fase, o time carioca precisará vencer por 2 a 0, mas, se tomar um gol, terá de vencer por três de diferença.