Cristóvão exalta evolução do Fla e elogia estreia de Ederson

"A equipe está confirmando que tem uma melhora. Estamos jogando melhor, os resultados nem todos são satisfatórios, mas a equipe tem emitido uma qualidade de jogo boa e interessante. Tem potencial, temos muito para crescer e eles (jogadores) estão correspondendo. Já não é a primeira, há algumas partidas já vêm jogando bem. Temos sido superiores a nossos adversários e isso é animador, mostramos um jogo mais maduro. Precisamos ainda ter um controle melhor da partida, mas nas últimas fomos melhores que nossos adversários", ressaltou o comandante, em entrevista coletiva.

O meia Ederson, por sua vez, teve a sua estreia elogiada pelo treinador, que se animou com a atuação do reforço contratado junto à Lazio, da Itália. "O Ederson jogou muito bem, principalmente dentro daquilo que nós tínhamos planejado, a maneira da gente jogar, à frente com o Emerson, foi treinada e cumprida. Foi um comprometimento muito grande com aquilo que está determinado. Ele se movimentou bem, teve tranquilidade, ajudou bastante. Vem de pré-temporada, não está no melhor da forma, mas foi muito bem, ficamos muito felizes", analisou Cristóvão.

O lateral Pará foi outro cuja atuação foi exaltada pelo técnico do Flamengo, que com o triunfo desta quarta-feira alcançou a 11ª posição do Brasileirão, com 23 pontos. "Acho que foi a melhor partida dele desde que estou aqui. O que acontece é que no começo do trabalho nosso jogo estava desequilibrado, estávamos buscando este equilíbrio. Quando se consegue, que é o que conseguimos nas últimas partidas, facilita o crescimento de todos. No momento de desequilíbrio, oscilações em resultados, não conseguíamos manter uma regularidade, e alguns sofreram mais do que outros, a gente jogava bem, mas aí perdia... A equipe está melhorando e temos visto o crescimento de muitos jogadores", destacou.

Após superar o Atlético-PR, o Flamengo terá pela frente o Flamengo, neste domingo, às 11 horas, no Allianz Parque, pela 19ª rodada, a última do primeiro turno do Brasileirão. No duelo, o time contará com o retorno do atacante Guerrero, que cumpriu suspensão diante da equipe do Paraná.