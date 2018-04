Cristóvão indica entrada de Victor Oliveira na defesa do Flu na quinta-feira O técnico Cristóvão Borges deu indícios de que promoverá a entrada de Victor Oliveira na defesa do Fluminense que vai enfrentar o Bonsucesso nesta quinta-feira, às 21 horas, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Sem poder contar com o zagueiro Henrique, que vai cumprir suspensão automática, o treinador resolveu escalar Victor entre os titulares, ao lado de Marlon, no treino tático desta terça.