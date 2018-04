Cristóvão indica Fluminense ofensivo diante do Botafogo

O técnico Cristóvão Borges indicou durante o treinamento desta sexta-feira a escalação do Fluminense que deve ir a campo contra o Botafogo no domingo. De acordo com a atividade, o time deve apresentar uma proposta ofensiva para superar o rival, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Carioca.

Enquanto os zagueiros realizavam um treino à parte, Cristóvão orientava laterais, meias e atacantes em uma atividade de dois toques. Gerson vai atuar em sua posição original, na criação de jogadas - na última partida ele realizou a função de volante. O retorno de Edson, que cumpriu suspensão na última rodada, reforça a marcação.

Utilizando uma máscara em razão de uma fratura que sofreu no rosto, o zagueiro Marlon treinou normalmente e deve ser titular. Henrique, por sua vez, realizou apenas trabalhos na academia, mas deve ter condições de jogo.

A escalação do Fluminense para o clássico com o Botafogo deve ser: Diego Cavalieri, Wellington Silva, Henrique, Marlon e Giovanni; Edson, Jean, Gerson e Wágner; Kenedy e Fred.