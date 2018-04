Cristóvão lamenta chances perdidas do Flu, mas confia em vaga

O Fluminense voltou a decepcionar no último sábado e tropeçou pela segunda vez seguida no Campeonato Carioca ao empatar por 1 a 1 com o Tigres, em pleno Maracanã. O resultado, como esperado, não agradou o técnico Cristóvão Borges, que reclamou do excesso de chances perdidas por seus comandados. Ainda assim, ele mantém a confiança de que a equipe buscará a vaga nas semifinais da competição.

"Demos uma evoluída, mas tivemos a infelicidade de perder muitos jogadores contra o Macaé. Nos próximos jogos vamos tentar a sequência de vitórias. No último jogo que fizemos no Maracanã, contra o Bonsucesso, conseguimos converter as chances que tivemos nos primeiros 15 minutos. Desta vez criamos, mas não fizemos. Tem partidas em que isso acontece", declarou.

O resultado manteve o Fluminense na quinta posição, fora da zona de classificação, com 22 pontos em 11 partidas. Cristóvão avaliou a situação como um "atraso" em relação aos rivais, mas reafirmou sua certeza de que a equipe avançará à próxima fase.

"Infelizmente não conseguimos nosso objetivo nesse jogo. Com o empate, não caminhamos, ficamos atrasados mais uma rodada. Por isso estamos chateados, é lógico que o resultado nos prejudica. Não podemos depender dos outros, e faltam poucas rodadas. Mas temos confiança de que iremos conseguir vitórias seguidas, porque já conseguimos isso antes", comentou.