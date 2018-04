Cristóvão Borges pede a contratação de lateral reserva do Atlético-PR

Desde que chegou ao Corinthians, o técnico Cristóvão Borges tem pedido a contratação de reforços. Alguns setores parecem mais carentes, como na lateral-direita. Por isso, o comandante corintiano indicou à diretoria ir até o Atlético-PR e tentar a aquisição do lateral Eduardo.

O jogador tem 29 anos e atualmente é reserva da equipe comandada pelo técnico Paulo Autuori, o que poderia facilitar a negociação. O jogador já passou por CRB, Vasco, Duque de Caxias, Guaratinguetá, Confiança-SE, River Plate-PI, Joinville e Criciúma até chegar ao Atlético-PR, com quem tem contrato até dezembro do ano que vem.

Para a posição, Cristóvão conta com Fagner, titular da posição e com o garoto Léo Príncipe, que não tem agradado o treinador. O problema, porém, é que para o próximo jogo do Corinthians, contra o Figueirense, sábado, no Itaquerão, o técnico não poderá contar com Fagner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além de Léo, outra opção do treinador seria escalar o volante Willians improvisado.

Artilheiro do gol no empate por 1 a 1 com o São Paulo, no domingo, o volante Bruno Henrique garantiu que o elenco vai dar muito apoio ao garoto Léo Príncipe caso Cristóvão resolva lhe dar uma oportunidade. "Vamos dar apoio total e muita moral ao Léo", assegurou.

O elenco do Corinthians folga nesta segunda-feira e volta aos treinos na terça-feira pela manhã, no CT Joaquim Grava.