Cristóvão reafirma desejo de ficar no Fluminense em 2015

O contrato do técnico Cristóvão Borges com o Fluminense se encerra no dia 31 de dezembro deste ano, mas o treinador já afirmou o interesse de seguir no time em 2015. O presidente Peter Siemsen indicou que o clube vai fazer uma redução de gastos na próxima temporada, mas, segundo o treinador, isso não será entrave para a renovação de seu vínculo.

"A minha renovação vai depender de conversa, não da parte financeira. Existe a vontade do clube e a minha vontade. Conversando, resolve-se isso", garantiu Cristóvão nesta sexta-feira.

O treinador está conduzindo o time carioca desde abril e não conseguiu levá-lo ao objetivo de chegar à Libertadores. Contudo, avaliou positivamente seu trabalho. "Meu desejo é continuar. Fui muito bem, acho que o trabalho foi bom, muitas coisas boas, outras não boas, mas é natural. Vejo a continuidade como algo muito importante", considerou.

Cristóvão Borges volta a comandar o Fluminense contra o Cruzeiro neste domingo, no estádio do Mineirão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Como sua permanência para 2015 ainda não foi definida, este pode ser seu adeus no clube carioca